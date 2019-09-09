عبدالرزاق حمدالله مهدد بكارثة

ماجد محمد(صدى):

أكدت تقارير صحفية مغربية، اليوم الاثنين، أن اللاعب عبد الرزاق حمد الله مهاجم نادي النصر، مهدد بكارثة حال مشاركته في مباراة الشباب بمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأصبح اللاعب جاهز للمشاركة مع فريقه نادي النصر أمام الشباب بالجولة الثالثة من دوري المحترفين، بعد شفاءه من إصابة التواء الكاحل التي تعرض لها أمام ضمك؛ بينما هناك مخاوف من تعرض حمد الله لانتكاسة في موضع إصابته، على غرار ما يحدث مع اللاعبين الذين واجهوا نفس الإصابة ولا يعالجون بالشكل المطلوب.

ورغم الأشعة التي أجراها حمد الله، وأثبتت شفاءه من الإصابة بالتواء بالكاحل، فإن مثل هذه الحالات تحتاج إلى راحة من أسبوعين إلى أربعة أسابيع إذا كان الالتواء بسيطا، أما في حالة كان الالتواء شديدا فستزيد مدة العلاج إلى ستة أسابيع، وإذا تم علاج اللاعب وإراحته جيدا فستضعف فرصة تكرار إصابته في نفس الموضع.