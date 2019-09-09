بالفيديو.. رجل يخلع واجهة صراف آلي لاستعادة بطاقته

إسلام آباد(صدى):

رصد مقطع فيديو لحظة قيام ” رجل ” في باكستان بخلع واجهة صراف آلي؛ من أجل استعادة بطاقته التي سُحبت ولم يمكن من استرجاعها.

حيث أبرزت ” الكاميرا المثبتة ” داخل كابينة الصراف الآلي في الشارع، لحظة خلع واجهة الماكينة من جانب الباكستاني بالقوة، وقيامه بسحب بطاقة الصراف.

ومن جانبه، أفاد ” ناشر الفيديو ” أن الباكستاني توفي مؤخرًا في الحبس.

حيث أشار إلى أن رجال الأمن في بلاده يقولون أنه مريض ومات بسبب مرضه، فيما يطالب بالتحقيق ومحاسبة كل من تسبب في موته.