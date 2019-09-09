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بالفيديو.. رجل يخلع واجهة صراف آلي لاستعادة بطاقته

بالفيديو.. رجل يخلع واجهة صراف آلي لاستعادة بطاقته
إسلام آباد(صدى):

رصد مقطع فيديو لحظة قيام ” رجل ” في باكستان بخلع واجهة صراف آلي؛ من أجل استعادة بطاقته التي سُحبت ولم يمكن من استرجاعها.

حيث أبرزت ” الكاميرا المثبتة ” داخل كابينة الصراف الآلي في الشارع، لحظة خلع واجهة الماكينة من جانب الباكستاني بالقوة، وقيامه بسحب بطاقة الصراف.

ومن جانبه، أفاد ” ناشر الفيديو ” أن الباكستاني توفي مؤخرًا في الحبس.

حيث أشار إلى أن رجال الأمن في بلاده يقولون أنه مريض ومات بسبب مرضه، فيما يطالب بالتحقيق ومحاسبة كل من تسبب في موته.


8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 814 ] نشر منذ 18 ساعة

هههههههه

[ عدد التعليقات: 28508 ] نشر منذ 18 ساعة

ما عنده وقت الباكستاني

[ عدد التعليقات: 3473 ] نشر منذ 18 ساعة

هههههههههههههههههه
الغلط من الصرافة بصراحة

[ عدد التعليقات: 14395 ] نشر منذ 17 ساعة

ههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ما يبغى لها الا القوة

بس جابوه الشرطةبالقوة

[ عدد التعليقات: 3671 ] نشر منذ 17 ساعة

مسكين الله يرحمه

[ عدد التعليقات: 82132 ] نشر منذ 17 ساعة

هههههههههههههههههههههه ,,

,, من خوفه على بطاقته والدريهمات لا تضيع ..

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