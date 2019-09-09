بالفيديو.. رجل يخلع واجهة صراف آلي لاستعادة بطاقته
رصد مقطع فيديو لحظة قيام ” رجل ” في باكستان بخلع واجهة صراف آلي؛ من أجل استعادة بطاقته التي سُحبت ولم يمكن من استرجاعها.
حيث أبرزت ” الكاميرا المثبتة ” داخل كابينة الصراف الآلي في الشارع، لحظة خلع واجهة الماكينة من جانب الباكستاني بالقوة، وقيامه بسحب بطاقة الصراف.
ومن جانبه، أفاد ” ناشر الفيديو ” أن الباكستاني توفي مؤخرًا في الحبس.
حيث أشار إلى أن رجال الأمن في بلاده يقولون أنه مريض ومات بسبب مرضه، فيما يطالب بالتحقيق ومحاسبة كل من تسبب في موته.
زائر[ عدد التعليقات: 814 ] نشر منذ 18 ساعة
هههههههه
ابو عمار[ عدد التعليقات: 28508 ] نشر منذ 18 ساعة
ما عنده وقت الباكستاني
زائر[ عدد التعليقات: 3473 ] نشر منذ 18 ساعة
هههههههههههههههههه
الغلط من الصرافة بصراحة
كجمغلو[ عدد التعليقات: 14395 ] نشر منذ 17 ساعة
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ما يبغى لها الا القوة
بس جابوه الشرطةبالقوة
ابن البلد[ عدد التعليقات: 3671 ] نشر منذ 17 ساعة
مسكين الله يرحمه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 82132 ] نشر منذ 17 ساعة
هههههههههههههههههههههه ,,
,, من خوفه على بطاقته والدريهمات لا تضيع ..
الريان الرين بو شضو[ عدد التعليقات: 1765 ] نشر منذ 16 ساعة
هذا . نفر .
….. مخ . مافيه
ههههههههههههه
القرني[email protected]@… … . عاآآآآقرهم😉👌[ عدد التعليقات: 88 ] نشر منذ 16 ساعة
احب الاخبار التي تقول مات في حبسه او في سجنه كم رجل دخل السجن سليما وخرج ميتا او مريضا السجن قهر الرجال وعزها.