وظائف شاغرة للجنسين في مجمع داما الطبي بالمدينة المنورة

فاطمة المالكي(صدى):

كشف مجمع داما الطبي العام بالمدينة المنورة من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عن توافر وظائف شاغرة للجنسين للعمل بالمسميات التالية (أخصائي شبكات الحاسب، وأخصائي تسويق)، من خلال برنامج (تمهير) التدريب على رأس العمل.

وأشارت إلي أن الوظائف المتاحة هي أخصائي شبكات الحاسب (للنساء) بشرط حصوله على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في التخصصات التقنية.

وأعلنت عن حاجتها لأخصائي تسويق (للجنسين – وظيفتان) بشرط حصوله على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (التسويق).

وضعت عدة شروط للمتقدمين ومنها أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، حصوله على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في التخصصات الموضحة أعلاه، ألا يكون المتقدم على رأس العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص، ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.

وأبانت أن التقديم بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 1441/01/10هـ، من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط التالي:

1- أخصائي شبكات الحاسب (للنساء):هنا

2- أخصائي تسويق (للجنسين – وظيفتان):هنا