شركة مواهب التربية توفر وظائف تعليمية شاغرة في أبها

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة مواهب التربية للتعليم والتدريب بمدينة أبها، عن توفر وظائف تعليمية شاغرة (للرجال)، للعمل بمسمى (مُعلم لغة انجليزية)، لحملة درجة البكالوريوس في تخصص (اللغة الإنجليزية).

واشترطت الشركة، أن يكون حاصل على شهادة البكالوريوس في تخصص (اللغة الإنجليزية)، وخبرة لا تقل عن سنتين في تدريس اللغة الإنجليزية؛ حيث أن التقديم متاح حالياً وينتهي يوم الثلاثاء بتاريخ 2019/09/10م (من الساعة 8:30 صباحاً وحتى الساعة 2:00 مساءً).

وأشارت إلى أن للتقديم: الحضور شخصياً لتقديم السيرة الذاتية (مع إرفاق الشهادات والمؤهلات والدورات التدريبية والخبرات) لإدارة شركة مواهب التربية للتعليم والتدريب (مدينة أبها – المنسك – جوار جامع ابن حمران – مدارس أبها الأهلية).