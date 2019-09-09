الأمن العام يضبط متهمين بجرائم متنوعة بعد انتشار فيديوهات لهم 

نايف السالم(صدى):

أطاح رجال الأمن بعدد من الجناة الذين تورطوا في وقائع وثّقتها مقاطع فيديو خلال الفترة الأخيرة، في غضون ساعات من ارتكاب جرائمهم.

وعرض الأمن العام، مقطع فیديو يوضح أبرز ثلاث قضايا تمكن فيها رجال الأمن من ضبط المتهمين بها خلال ساعات، والتي كان أبرزها الإطاحة بسائق أجرة عرض أقراص إمفيتامين مخدرة على أحد الأشخاص بجدة بعد ساعتين فقط.

وتضمنت تلك القضايا كذلك القبض على شابين سرقا جهاز صراف آلي وانتزعاه من موقعه، حيث تم القبض عليهم خلال 72ساعة فقط، بالإضافة إلى ضبط شاب تحرش بفتاة لفظياً، وأشار إليها بحركة غير لائقة في محافظة المخواة بالباحة فور مباشرة البلاغ.