يوسف بلايلي يتطلع لتحقيق الألقاب مع الأهلي

نواف السالم(صدى):

كشف يوسف بلايلي، جناح المنتخب الجزائري، أمس الأحد، عن تفاؤله بخوض تجربة ناجحة في دوري المحترفين مع الأهلي؛ مؤكدًا أن “الدوري السعودي تطور كثيرا في الفترة الأخيرة، وأصبح يستقطب النجوم ” .

وصرح بلايلي: ” أتمنى أن أنجح في تطوير مهاراتي مع فريقي الجديد، وأساهم في تتويجه بالألقاب “؛ مضيفًا: ” الأندية السعودية تمتلك إمكانيات رهيبة، واستفادت من نهضة شاملة على صعيد المنشآت واللاعبين، ما جعل الدوري السعودي أحد أهم الدوريات العربية، وهو ما يعكس النتائج القوية لفرقه على الساحتين العربية والقارية “.

ويخوض بلايلي مباراة احتفالية برفقة زملائه، بعد تتويج المحاربين بـكأس الأمم الإفريقية؛ حيث قال: ” متحمس جدا للمشاركة في مباراة الغد ضد بنين، واللعب مجددا تحت أنظار عشاق الخضر.. أتمنى أن يحضر أنصارنا بكثرة، ليكون اللقاء عرسا حقيقيا في مستوى الحدث “.