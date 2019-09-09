تحذيرات بعدم تنظيف جزء من السيارة حتى لا يتلف

برلين(صدى):

تحتوي مساحة الزجاج الأمامي بالسيارة على طبقتين مختلفتين من المطاط، حيث تتكون شفة المساحة من مطاط صلب، بينما تكون المنطقة العليا مصنوعة من مطاط لين، وذلك لتسهيل عملية تغيير الاتجاه بسرعة أثناء تنظيف الزجاج، وشفة المساحة تكون مزودة بطبقة من الجرافيت.

ومن جانبه، أطلق نادي السيارات الألماني ADAC تحذيراته من المبالغة في تنظيف النصل المطاط لمساحات الزجاج، للمحافظة على طبقة الجرافيت في المساحات؛ حيث أن كل عملية تنظيف للنصل المطاطي تتسبب في إزالة طبقة الجرافيت بأنصال المساحات.

وتعد طبقة الجرافيت التي تغطي نصل المساحة هي المسؤولة عن حركة المساحة فوق الزجاج بهدوء وسلاسة مع تنظيف الزجاج بشكل جيد، وإذا تمت إزالة طبقة الجرافيت، فإن أنصال المساحات تبدأ في الاحتكاك بسطح الزجاج وتتسبب في ظهور آثار اتساخات وتلطيخ، وهو ما يحد من وضوح الرؤية ويؤثر بالسلب على العمر الافتراضي لمساحات الزجاج.