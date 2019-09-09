المحكمة تقرر إخلاء سبيل منى فاروق

القاهرة(صدى):

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة إخلاء سبيل الفنانة منى فاروق بضمان مالي قدره عشرة آلاف جنيه، في قضية ” الفيديوهات الفاضحة ” مع المخرج الشهير خالد يوسف.

وتفصيلآ، جاء قرار المحكمة بعد صدور التقرير الفني بتعذر تحديد ما إذا كانت المتهمة تمكنت من نشر تلك المقاطع من الهاتف الخاص بها من عدمه.

يذكر أن النيابة العامة كانت قد وجهت لمنى فاروق وزميلتها شيما الحاج تهمة نشر الفجور والتحريض على الفسق؛ وذلك بعد انتشار فيديوهات فاضحة لهما مع المخرج خالد يوسف.