المحكمة تقرر إخلاء سبيل منى فاروق
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة إخلاء سبيل الفنانة منى فاروق بضمان مالي قدره عشرة آلاف جنيه، في قضية ” الفيديوهات الفاضحة ” مع المخرج الشهير خالد يوسف.
وتفصيلآ، جاء قرار المحكمة بعد صدور التقرير الفني بتعذر تحديد ما إذا كانت المتهمة تمكنت من نشر تلك المقاطع من الهاتف الخاص بها من عدمه.
يذكر أن النيابة العامة كانت قد وجهت لمنى فاروق وزميلتها شيما الحاج تهمة نشر الفجور والتحريض على الفسق؛ وذلك بعد انتشار فيديوهات فاضحة لهما مع المخرج خالد يوسف.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 28509 ] نشر منذ 19 ساعة
اوكي
لللل[ عدد التعليقات: 289 ] نشر منذ 19 ساعة
لو انه واحد من المتلزمين ماطلع من السجن لو دفع مليون جنيه كفاله
ابوبدر[ عدد التعليقات: 1155 ] نشر منذ 19 ساعة
اكيد ضبطت امورهم وضبطوا امورها وزغرطي يانشراح 👉✊
M-512🐧[ عدد التعليقات: 2032 ] نشر منذ 18 ساعة
صدقت ياتعليق 2 كلامك عين الصواب ، لو أنه أنسان غلبان على قولة اخواننا المصريين لو أنه غلبان ماطلع من السجن لكن هؤلاء المشاهير بشخطة قلم مع فتامين O وا تطلع سلام بسلام.