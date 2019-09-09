بالفيديو.. لجين عمران تتعرض للسخرية بسبب ” مبخرة “

الرياض(صدى):

سخر بعض المتابعين من المذيعة لجين عمران الجدل بسبب مقطع فيديو نشرته، حيث بدت فيه وكأنها تسوق لمنتج تجميلي جديد، وهو عبارة عن مبخرة بروائح عطرة ومميزة.

وظهرت ” لجين ” بالمقطع تجلس مع الفنانة الاماراتية فاطمة الجاسم وتجرب المبخرة، وتحاول إيصال الدخان وروائحة العطرة الى شعرها وجسمها.

حيث قامت بادخال ” المبخرة ” بين خصلات شعرها الاسود الطويل وداخل ملابسها، الأمر الذي عرضها للكثير من التعليقات الساخرة، وقاموا باستخدام المقطع وتركيب النكت الساخرة عليه.

ومن جانبها، ردت ” لجين ” بطريقة غير مباشرة على الساخرين منها، وذلك من خلال منشور كتب فيه ” حقيقة الإنسان ليس بما يظهره لك بل بما يفعله لأجلك، لذلك إذا أردت ان تعرفه فلا تصغ لما يقوله بل انظر الى ما يفعله ” .