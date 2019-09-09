بالفيديو.. لجين عمران تتعرض للسخرية بسبب ” مبخرة “
سخر بعض المتابعين من المذيعة لجين عمران الجدل بسبب مقطع فيديو نشرته، حيث بدت فيه وكأنها تسوق لمنتج تجميلي جديد، وهو عبارة عن مبخرة بروائح عطرة ومميزة.
وظهرت ” لجين ” بالمقطع تجلس مع الفنانة الاماراتية فاطمة الجاسم وتجرب المبخرة، وتحاول إيصال الدخان وروائحة العطرة الى شعرها وجسمها.
حيث قامت بادخال ” المبخرة ” بين خصلات شعرها الاسود الطويل وداخل ملابسها، الأمر الذي عرضها للكثير من التعليقات الساخرة، وقاموا باستخدام المقطع وتركيب النكت الساخرة عليه.
ومن جانبها، ردت ” لجين ” بطريقة غير مباشرة على الساخرين منها، وذلك من خلال منشور كتب فيه ” حقيقة الإنسان ليس بما يظهره لك بل بما يفعله لأجلك، لذلك إذا أردت ان تعرفه فلا تصغ لما يقوله بل انظر الى ما يفعله ” .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 28508 ] نشر منذ 19 ساعة
يا شين العجوز المتصابيه
موكلي[ عدد التعليقات: 1176 ] نشر منذ 19 ساعة
ولابسه سكرتش ضيق وقصير بعد يا شين العجوز المتصابيه مالت عليكم انت وهي واتلم المتعوس علي خايب الرجا
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 43340 ] نشر منذ 19 ساعة
طيب
عبد اللهhabd[ عدد التعليقات: 599 ] نشر منذ 17 ساعة
قال الله تعالى
( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ )
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
لا حول ولا قوة إلا بالله
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
كجمغلو[ عدد التعليقات: 14395 ] نشر منذ 17 ساعة
وصلت لعمر 54 سنه وما زالت تعتقد انها بعمر 16 سنه