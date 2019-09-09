الذهب يرتفع وتحسن الإقبال على المخاطرة يكبح المكاسب

وكالات(صدى):

مع تنامي التوقعات بتبني بنوك مركزية كبرى لسياسات تيسير نقدي وسط بيانات اقتصادية ضعيفة، ولكن ارتفاع الأسهم حد من مكاسب المعدن النفيس.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1509.45 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0351 بتوقيت جرينتش، بعدما فقد واحدا بالمئة تقريبا في الجلسة السابقة. صعد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2 بالمئة إلى 1517.9 دولار للأوقية.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.6 بالمئة إلى 18.04 دولار للأوقية.

وتراجع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 946.20 دولار للأوقية، بينما فقد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1535.56 دولار.