كويلار يكلف خزينة الهلال 20 مليونا 

نواف السالم(صدى):

تترقب إدارة نادي الهلال وصول بطاقة اللاعب الكولومبي جوستافو كويلارالدولية ليتم قيده في كشوفات النادي.

وحولت إدارة الهلال مبلغ خمسة ملايين يورو أي ما يعادل أكثر من 20 مليونا، لحساب نادي فلامنجو البرازيلي، وهي عبارة عن الدفعة الأولى من قيمة العقد. وفي شأن آخر تم طرح طقم الهلال (الفئة الأولى ـ فئة المباريات) عصر أمس في «تطبيق جاهز».

وأكدت مصادر هلالية علي عدم نقل مواجهة الإياب من ملعب جامعة الملك سعود «محيط الرعب»، إلى استاد الملك فهد الدولي، والتي تجمع الهلال بشقيقه الاتحاد في دور الثمانية من دوري أبطال آسيا، المقررة يوم الثلاثاء الموافق 17 من الشهر الجاري، موضحا أن المواجهة ستقام في «محيط الرعب» وبنفس التوقيت.