رجل يطلق زوجته بالثلاثة على ” واتساب “

نيودلهي(صدى):

أقدم ” رجل ” هندي على تطليق زوجته بالثلاثة؛ من خلال رسالة أرسلها إليها على ” الواتساب ” .

وتفصيلآ، قرر ” الرجل ” تطليق زوجته عبر ” واتساب ” ، حث أرسل لها مقطع صوتى يفيد بذلك فى نوفمبر 2018.

ومن جانبها ، ذهبت الشكوى لمركز الشرطة وتقدمت بشكوى رسمية ضد زوجها، ويتم بالفعل طلاقها من زوجها.

وكانت ” الزوجة ” قد تعرضت للمضايقات من زوجها قبل بضعة أشهر من الواقعة، فقررت تفعيلها خارج واتساب وبالفعل الحصول على حكم رسمى بطلاقها.