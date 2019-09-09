رجل يطلق زوجته بالثلاثة على ” واتساب “
أقدم ” رجل ” هندي على تطليق زوجته بالثلاثة؛ من خلال رسالة أرسلها إليها على ” الواتساب ” .
وتفصيلآ، قرر ” الرجل ” تطليق زوجته عبر ” واتساب ” ، حث أرسل لها مقطع صوتى يفيد بذلك فى نوفمبر 2018.
ومن جانبها ، ذهبت الشكوى لمركز الشرطة وتقدمت بشكوى رسمية ضد زوجها، ويتم بالفعل طلاقها من زوجها.
وكانت ” الزوجة ” قد تعرضت للمضايقات من زوجها قبل بضعة أشهر من الواقعة، فقررت تفعيلها خارج واتساب وبالفعل الحصول على حكم رسمى بطلاقها.
مبروك[ عدد التعليقات: 2316 ] نشر منذ 13 دقيقة
التطليق عبر وسائل الاتصالات و التواصل الاجتماعي بدعة فئويه لا تجوز أن تكون بديلا للطلاق الموثق شرعا .