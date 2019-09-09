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رجل يطلق زوجته بالثلاثة على ” واتساب “

رجل يطلق زوجته بالثلاثة على ” واتساب “
نيودلهي(صدى):

أقدم ” رجل ” هندي على تطليق زوجته بالثلاثة؛ من خلال رسالة أرسلها إليها على ” الواتساب ” .

وتفصيلآ، قرر ” الرجل ” تطليق زوجته عبر ” واتساب ” ، حث أرسل لها مقطع صوتى يفيد بذلك فى نوفمبر 2018.

ومن جانبها ، ذهبت الشكوى لمركز الشرطة وتقدمت بشكوى رسمية ضد زوجها، ويتم بالفعل طلاقها من زوجها.

وكانت ” الزوجة ” قد تعرضت للمضايقات من زوجها قبل بضعة أشهر من الواقعة، فقررت تفعيلها خارج واتساب وبالفعل الحصول على حكم رسمى بطلاقها.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2316 ] نشر منذ 13 دقيقة

التطليق عبر وسائل الاتصالات و التواصل الاجتماعي بدعة فئويه لا تجوز أن تكون بديلا للطلاق الموثق شرعا .

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