برنامج كفالة يعلن عن وظيفة شاغرة لذوي الخبرة بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

كشف برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمدينة الرياض عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) عن توافر وظيفة تقنية قيادية لحملة البكالوريوس، للعمل بمسمى (مدير البنية التحتية لتقنية المعلومات).

واشترط البرنامج أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في تخصص (علوم الحاسب الآلي، هندسة الحاسب) أو تخصص ذات صلة، خبرة لا تقل عن 8 سنوات كمهندس تقنية المعلومات مع مهارات إدارية، يفضّل وجود شهادات مهنية، مثل (ITIL, CCA, MCTS, VCP, PMP, CompTIA, CCNA, MCITP, MCPD).

وأبان أن التقديم متاح الآن وينتهي عند الاكتفاء من العدد المطلوب، وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي: هنا