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إنجاز أمني.. شرطة طريف تقبض على عصابة تخصصت في سرقة الكيابل

إنجاز أمني.. شرطة طريف تقبض على عصابة تخصصت في سرقة الكيابل
سلطان الهوير(صدى):

حققت شرطة طريف إنجازاً أمنياً ، بعد إلقاء الدوريات الأمنية والبحث الجنائي ، القبض على مجموعة من الأشخاص امتهنوا سرقة الكيابل ، في عدد من المواقع داخل وخارج المحافظة.

حيث علمت مصادر صحيفة ” صدى ” ،  أن مجموعة من اللصوص قاموا بسرقة كيابل كهربائية من موقع الإسكان الواقع شرق المحافظة ، وايضاً سرقت كيابل من موقع أحد الشركات المعروفة على طريق القريات .

وصحيفة ” صدى ” تنتظر البيان الرسمي من متحدث شرطة الحدود الشمالية ، لتزويدنا بالتفاصيل حول هذا الإنجاز.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 3671 ] نشر منذ 18 ساعة

قواكم الله

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