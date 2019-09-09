إنجاز أمني.. شرطة طريف تقبض على عصابة تخصصت في سرقة الكيابل

سلطان الهوير(صدى):

حققت شرطة طريف إنجازاً أمنياً ، بعد إلقاء الدوريات الأمنية والبحث الجنائي ، القبض على مجموعة من الأشخاص امتهنوا سرقة الكيابل ، في عدد من المواقع داخل وخارج المحافظة.

حيث علمت مصادر صحيفة ” صدى ” ، أن مجموعة من اللصوص قاموا بسرقة كيابل كهربائية من موقع الإسكان الواقع شرق المحافظة ، وايضاً سرقت كيابل من موقع أحد الشركات المعروفة على طريق القريات .

وصحيفة ” صدى ” تنتظر البيان الرسمي من متحدث شرطة الحدود الشمالية ، لتزويدنا بالتفاصيل حول هذا الإنجاز.