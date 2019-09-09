الحوثيون يدعون أسر الإعلامي محمد العرب والأخير يرد بـ ” بث مباشر “

فهمي محمد(صدى):

أدعى مسؤول في المليشيات الحوثية، تمكنهم من أسر الإعلامي محمد العرب، مراسل قناتي العربية والحدث في الأراضي اليمنية.

ومن جانبه، كشف ” العرب ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” كذب الحوثيين، وظهر في بث مباشر من مران مواصلاً عمله الإعلامي.

وكان الحوثيون قد اعتادوا على بث الأكاذيب؛ بهدف رفع معنويات مرتزقتها، ودائمًا ما تسقط كذبتها سريعًا.