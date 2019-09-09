الحوثيون يدعون أسر الإعلامي محمد العرب والأخير يرد بـ ” بث مباشر “
أدعى مسؤول في المليشيات الحوثية، تمكنهم من أسر الإعلامي محمد العرب، مراسل قناتي العربية والحدث في الأراضي اليمنية.
ومن جانبه، كشف ” العرب ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” كذب الحوثيين، وظهر في بث مباشر من مران مواصلاً عمله الإعلامي.
وكان الحوثيون قد اعتادوا على بث الأكاذيب؛ بهدف رفع معنويات مرتزقتها، ودائمًا ما تسقط كذبتها سريعًا.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 28509 ] نشر منذ 19 ساعة
ديدنهم دائما هو الكذب لعنة الله عليهم اتباع المجوس
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 5860 ] نشر منذ 19 ساعة
ربنا يحفظك ان شاء الله
عبد اللهhabd[ عدد التعليقات: 599 ] نشر منذ 18 ساعة
قال الله تعالى
( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ )
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
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لا حول ولا قوة إلا بالله
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
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