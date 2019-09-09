مدير تعليم تبوك يكرم طالبا لتنظيمه حركة السير أثناء تعطل إحدى إشارات المرور

محمود البلوي(صدى):

قام المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري بتكريم الطالب عامر عوض العنزي، الذي بادر بتنظيم حركة السير أثناء تعطل إحدى إشارات المرور.

وبدا في مقطع فيديو، الطالب وهو ينظم حركة السير أثناء تعطل إحدى إشارات المرور في أحد التقاطعات بمدينة تبوك وقت هطول الأمطار.

وقدم مدير التعليم الشكر للطالب، لافتا إلى أن عمله التطوعي هذا يستحق التكريم والإشادة حيث يمثل “ قدوة حسنة ” للطلاب في خدمة المجتمع ومساعدة الآخرين وتحفيزهم على تقديم أفكار ومشاركات في عمل الخير وخدمة وطنهم ومجتمعهم.

وعبر الطالب عن شكره الجزيل لمدير التعليم على الاهتمام والتكريم الذي يمثل حافزاً له في مواصلة العمل التطوعي، موضحا أن مشاركاته ضمن الفرق الكشفية لمدارس المنطقة ساهمت في تحفيزه لتقديم المبادرات المجتمعية التطوعية لخدمة الآخرين ومد يد العون لهم ضمن أطر التعاون والتكاتف المجتمعي.