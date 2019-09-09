” قرقاش ” : ثقتنا في المملكة مطلقة

أبوظبي(صدى):

علق الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشئون الخارجية بدولة الامارات، على تعاون المملكة والإمارات بشأن التطورات في اليمن.

وعن ذلك ، قال ” قرقاش ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” الرسائل المشتركة من السعودية الشقيقة والإمارات بشأن التطورات في اليمن، تأكيد للشراكة الإستراتيجية التي تجمعنا ” .

وأصاف: ” فلا يقرأ غير ذلك إلا حاقدوخبيث، مصالح السعودية عند قيادتنا هي مصالح الإمارات وثقتنا فيها مطلقة، شراكة تجمعها الأهداف وترسخها التضحيات ” .