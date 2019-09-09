  • الإثنين 9

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. ” قرقاش ” : ثقتنا في المملكة مطلقة

” قرقاش ” : ثقتنا في المملكة مطلقة

” قرقاش ” : ثقتنا في المملكة مطلقة
أبوظبي(صدى):

علق الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشئون الخارجية بدولة الامارات، على تعاون المملكة والإمارات بشأن التطورات في اليمن.

وعن ذلك ، قال ” قرقاش ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” الرسائل المشتركة من السعودية الشقيقة والإمارات بشأن التطورات في اليمن، تأكيد للشراكة الإستراتيجية التي تجمعنا ” .

وأصاف: ” فلا يقرأ غير ذلك إلا حاقدوخبيث، مصالح السعودية عند قيادتنا هي مصالح الإمارات وثقتنا فيها مطلقة، شراكة تجمعها الأهداف وترسخها التضحيات ” .


الوسوم:

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 426 ] نشر منذ 23 دقيقة

ركزوا في وجهه
إيراني لابس غتره وعقال
ما يبغالها ولد عم او نسيب ظريف
ههههههههههه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *