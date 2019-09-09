حكيم متهم بالتلاعب وافتعال حادثة سير

القاهرة(صدى):

استنكرت نقابة المهن الموسيقية في مصر، ما فعله المطرب الشعبي حكيم، وذلك في أعقاب أنباء ترددت عن تعرضه لحادث سير مروع، ثم ظهوره شخصيًا ليكشف أن الحادث لم يتسبب له في أي ضرر.

وكان حكيم قد طرح مقطعًا ساخرا أعلن فيه وهو مبتسم تعرضه لحادثة سيارة، وكان المطرب قد أعلن في ساعة مبكرة من صباح أمس الأول أنه لم يتعرض لحادثة، وأن سيارة كانت تسير بجانبه هي التي اصطدمت، وانقلبت.

فيما أعلنت النقابة ازدراءها لما فعله حكيم بمحاولة افتعال موجة إعلامية ضاربا بمشاعر محبيه وجماهيره عرض الحائط، ومتناسيا أن الموسيقيين، ونقيبها ومجلس إدارتها تحركوا للاطمئنان عليه.

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