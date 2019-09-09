اليوم..النظر في دعوى مواطن من ذوي الاحتياجات ضد أمانة الطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

فوجئ مواطن من ذوي الإعاقة بإصدار شركة المواقف الوطنية غرامات واجبة السداد ضده بسبب الوقوف في مكان مخصص لذوي الإعاقة بموجب أنظمة ولوائح أمانة الطائف، دون مبرر.

وتقدم المواطن بدعوى قضائية ضد وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في أمانة الطائف، اعتراضًا على تقييد مخالفات مرورية على سيارته لوقوفه في «المواقف المدفوعة».

وشدد المواطن على أن قضيته تمثل فئة ذوي الإعاقة، الذين يعانون من غياب الخدمات الضرورية والأساسية في وجهاتهم.

وقال: «المخالفات تعد مخالفة للتعليمات وطالما أن لوائح البلديات تنص على توفير الخدمات لذوي الإعاقة، لماذا تقوم الشركة بفرض رسوم على المواقف والتي اعترفت بتوفير 20 موقفا لذوي الإعاقة».

وتنظر المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة، اليوم الإثنين، قضية المواطن، حيث تعد هذه الجلسة الرابعة في القضية.