بائع يعتدي على امرأة بركلها ولكمها ويعتذر برسالة نصية!

أبوظبي(صدى):

أقدم بائع من جنسية عربية في الإمارات، على الاعتداء بعنف على امرأة أمريكية من أصل عربي في بيتها، بركلها ولكمها ودفعها بقوة حتى سقطت على الأرض.

وهدد البائع المرأة بالقتل إذا أبلغت الشرطة، موجها إليها ألفاظاً نابية، ثم بعث إليها رسائل اعتذار لاحقاً عبر الجوال.

وأبلغت خادمة المجني عليها الشرطة، والتي أفادت بأن المتهم حضر إلى سكن مخدومتها، وأغلق الباب عليهما وسمعت صراخاً، وصوت ضرب، وتهديده إياها بالقتل، ثم أخذ حقيبته وغادر المكان.

ولم توضح تحقيقات النيابة العامة طبيعة علاقة المتهم بالمجني عليها، وسبب وجود أغراضه في شقتها.