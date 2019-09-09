شاب يدفع 35 ألف دولار لاستنساخ قطته بعد نفوقها!

بكين(صدى):

تمكنت شركة صينية من استنساخ قطة بعد نفوق القطة الأصلية، بناء على رغبة صاحبها وهو شاب في العشرينيات من عمره.

وتواصل الشاب مع شركة استنساخ الحيوانات الأليفة، بعدما فقد قطته المحببة في يناير الماضي، طالبا منهم نسخة أخرى منها.

ونفذت الشركة التي استنسخت 40 كلبا في السنوات الماضية طلب الشاب، الذي قال إنه لم يكن بمقدوره الاستغناء عن القطة.

ودفع الشاب مقابل استنساخ قطته التي تعلق بها، مبلغ قدره 35 ألف دولار.