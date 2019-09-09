بالفيديو..تركي آل الشيخ يعثر على عازف الكمان المطلوب بموسم الرياض
قال رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، إنه تم التوصل لصاحب فيديو العزف على ” الكمان ” ،الذي كان يبحث عنه.
وظهر آل الشيخ في مقطع فيديو يجمعه بعازف الكمان، والذي أعاد عزف المقطوعات الموسيقية في المقطع الذي جرى تداوله قبل العثور عليه.
ونشر آل الشيخ المقطع معلقًا: ” أبشركم لقيناه ” ،حيث كان قد طلب التواصل معه للمشاركة في موسم الرياض.
ابشركم لقيناه 😎👍🔥🇸🇦🙏🏻❤️ pic.twitter.com/CKIHqbAsdV
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 8, 2019
عبدالله[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 6 ساعات
أرجو أن يتم البحث عن العلماء والمخترعين والمبتكرين لإبرازهم وتوفير كل ما يحتاجونه للنهوض العلمي والابتكاري والبحثي في بلاد الإسلام.
سعد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 5 ساعات
حطو تركي ال الشيخ في الحد الجنوبي شهرين يعرف كيف الترفيه
لللل[ عدد التعليقات: 283 ] نشر منذ 4 ساعات
الي الله الشكوي والمشتكي منك ياتركي ال الشيخ
ابراهيم[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 2 ساعتين
نطالب حطه في الحدالجنوبي فيه مواهب بطوليه هناك