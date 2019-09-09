بالفيديو..تركي آل الشيخ يعثر على عازف الكمان المطلوب بموسم الرياض

أميرة خالد(صدى):

قال رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، إنه تم التوصل لصاحب فيديو العزف على ” الكمان ” ،الذي كان يبحث عنه.

وظهر آل الشيخ في مقطع فيديو يجمعه بعازف الكمان، والذي أعاد عزف المقطوعات الموسيقية في المقطع الذي جرى تداوله قبل العثور عليه.

ونشر آل الشيخ المقطع معلقًا: ” أبشركم لقيناه ” ،حيث كان قد طلب التواصل معه للمشاركة في موسم الرياض.