أغرب قصة زواج لفتاة من داخل قسم شرطة
في واقعة غريبة، أصرت فتاة مصرية، على عقد قرانها بالشخص الذي تحبه، بين رجال الشرطة.
ورفضت الفتاة جميع المحاولات لذهابها للمنزل، وتم إحضار المأذون وعُقد قرانها داخل مكتب مأمور مركز الشرطة.
وكانت الفتاة قد تغيبت عن منزلها، خوفًا من إجبار أهلها لها على الزواج بشخص لا تحبه، وسلمت نفسها لقسم الشرطة، ورفضت الخروج من المركز إلا بعد عقد قرانها على الشخص الذي اختارته.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 28473 ] نشر منذ 7 ساعات
اوكي مبروك
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 43311 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله المستعان
ابن البلد[ عدد التعليقات: 3660 ] نشر منذ 2 ساعتين
مصر قصصهم اغرب من الخيال
M-512🐧[ عدد التعليقات: 2023 ] نشر منذ 1 ساعة
الحب قططعع قلوب الديناصورات 😹👍
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 82099 ] نشر منذ 1 ساعة
تهاويل ..
رااايق[ عدد التعليقات: 7261 ] نشر منذ 19 دقيقة
يمكن لضمان عدم الأجبار والتأكيد على أرتباطها بمن تريد ***!!!!
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وأذا كان فيه شخص ثاني يريدها * تقوله روح بل فول وفرئ عـ الغلابة **!! ههههههههههههههههه