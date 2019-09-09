مواطن يتهم مستشفى خاصًا بالتسبب في تدهور حالة والده الصحية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

وجه مواطن تهمة الإهمال لأحد المستشفيات الخاصة بمحافظة الطائف، لعدم التشخيص الدقيق لحالة والده المصاب بداء السكري، وعدم إعطائه العلاج المناسب.

كما اتهم المواطن المستشفى بصرف كمية زائدة من المضادات الحيوية غير المسجلة له بالوصفة الطبية، والتأخر في علاجه بحجة عدم وجود موظف في مكتب شركات التأمين، مشيرًا إلى أن معاناة والده تفاقمت.

وفي هذا السياق أوضح المتحدث الرسمي لصحة الطائف عبدالهادي الربيعي أنه تم استقبال الشكوى، وقام فريق من صحة الطائف بالوقوف على الوضع، وإغلاق الملف الطبي، وسحبه، ويجري استكمال التحقيق اللازم.