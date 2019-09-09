طائرات التحالف تدك مواقع مليشيا الحوثي في الجوف اليمنية

عدن(صدى):

دكت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن مواقع لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف اليمنية .

واستهدفت طائرات تحالف دعم الشرعية مواقع وتجمعات المليشيا الحوثية الإرهابية في منطقتي السليلة والوجف، بمديرية خب والشعف، ما أسفر عن تكبيد مليشيا الحوثي الإرهابية المتمردة التابعة لإيران خسائر في الأرواح والعتاد.

اقرأ أيضًا: