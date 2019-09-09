إيطاليا تتأهل لنهائيات يورو 2020 رسميًا

ماجد محمد(صدى):

تأهل المنتخب الإيطالي رسميا لنهائيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم ” يورو 2020 ” ،وذلك بعد فوزه الثمين والمستحق 2 – 1 على مضيفه منتخب فنلندا الأحد في الجولة السادسة للمجموعة العاشرة.

فيما واصل المنتخب الإسباني انطلاقته الرائعة في التصفيات المؤهلة للبطولة بفوزه 4 – صفر على منتخب جزر فارو مساء الأحد في الجولة السادسة من مباريات المجموعة السادسة والتي شهدت أيضا فوز رومانيا على مالطة 1 – صفر وتعادل السويد مع النرويج 1 – 1 .

ورفع المنتخب الإسباني رصيده إلى 18 نقطة في الصدارة بفارق سبع نقاط أمام المنتخب السويدي الذي انفرد بالمركز الثاني فيما ظل منتخب جزر فارو في المركز السادس الأخير بلا رصيد من النقاط بعدما مني بالهزيمة السادسة على التوالي.

وفازت أرمينيا 4 – 2 على ضيفتها البوسنة والهرسك، فيما تعادل منتخب اليونان 1 – 1 مع ضيفه منتخب ليشتنشتاين.

وجاء منتخب البوسنة والهرسك في المركز الرابع بسبع نقاط، وحل منتخب اليونان خامسا برصيد خمس نقاط، وقبع منتخب ليشتنشتاين في قاع الترتيب بنقطة واحدة.