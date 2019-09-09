وظائف شاغرة في شركة سيمينس

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة سيمينس الألمانية الدولية SIEMENS، عن وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها بالمملكة في كل من الرياض، وجدة، والخبر.

وأوضحت الشركة أنّ الوظائف المتاحة جاءت على مسمى: محاسب دعم (للسعوديين/ الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، أو المحاسبة، مهندس خدمة عملاء (جدة): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الطبية الحيوية، وأخصائي دعم (للسعوديين/ الخبر): درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.

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