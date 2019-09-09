طوال اليوم الاثنين.. تحذير من التقلبات الجوية على 6 مناطق

الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهات مبكرة على 6 مناطق، هي ” جازان، نجران، عسير، الباحة، المدينة المنورة، مكة المكرمة ” .

وحذرت الهيئة، من الأمطار الغزيرة والأتربة المثارة المصحوبة بتساقط برد وسيول وانعدام في الرؤية على جازان وعسير والباحة، من العاشرة صباحًا حتى العاشرة مساء اليوم الاثنين.

كما نبّهت من الأتربة والأمطار الرعدية المصحوبة بتدني في الرؤية ونشاط في الرياح من الـ11 صباحًا وحتى العاشرة مساءًا على نجران، بالإضافة إلى أمطار رعدية على مكة المكرمة من الـ12 ظهرًا وحتى العاشرة مساءًا.

وأوضحت أن منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، ستشهدا رياح نشطة وأتربة مثارة تُصحب بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية من الـ11 صباحًا وحتى السابعة مساءًا.