شرطة مكة تقبض على مختل لتهديد المواطنين بآله حادة

نايف السالم(صدى):

ألقت الجهات الأمنية القبض على متهم مصري، بعدما حمل آله حادة في يده وهدد سلامة المارة والمواطنين.

وتلقت الجهات الأمنية بمكة المكرمة بلاغًا، يفيد بوجود شخص مختل، ومترجل، ويحمل آلة حادة ” سكين ” ، ومتهيج؛ وقد يشكل خطورة على المارة.

وبعد انتقال دوريات الأمن اتضح أنه هدد شخصًا يحمل الجنسية المصرية أيضا.

حاول المتهم مقاومة رجال الأمن إلا أنه تمت السيطرة عليه، والتحفظ عليه، وأتضح أنه مصري الجنسية.

وأعدت دوريات الأمن محضرًا بالواقعة، وأحالت المختل إلى الصحة النفسية لتلقي العلاج، وباشرت الشرطة ملف القضية لإكمال التحقيقات.