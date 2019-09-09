الله يصبره على العروس

الإثنين 9
سبتمبر
هههههههههههههههههه ,,
,, الله يعين العريس على ذا الصراخه ..
حتجيب له العيد
لا هذي من قوة الفرحه تطلع الصرخه وبعدين فيه ناس يحبون كذا اكشن ههههههه
واو النساء جمال آخااااذ 😑
اعوذ بالله من فم البقره الصارف اللي تنادي الثور
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 82099 ] نشر منذ 9 ساعات
هههههههههههههههههه ,,
,, الله يعين العريس على ذا الصراخه ..
سالم الهزيمي[ عدد التعليقات: 5113 ] نشر منذ 3 ساعات
حتجيب له العيد
ابونايف[ عدد التعليقات: 1491 ] نشر منذ 3 ساعات
لا هذي من قوة الفرحه تطلع الصرخه وبعدين فيه ناس يحبون كذا اكشن ههههههه
M-512🐧[ عدد التعليقات: 2023 ] نشر منذ 2 ساعتين
واو النساء جمال آخااااذ 😑
ابو عمار[ عدد التعليقات: 28473 ] نشر منذ 2 ساعتين
اعوذ بالله من فم البقره الصارف اللي تنادي الثور