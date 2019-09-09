توضيح من صحة بيشة بشأن انقطاع الكهرباء بالمستشفى
علّقت مديرية الشؤون الصحية ببيشة، على ما تم تداوله عن انقطاع الكهرباء بمستشفى الملك عبدالله في بيشة.
وأكد المتحدث الرسمي لصحة ييشة علي آل بخيتان، أن الانقطاع الكهربائي الذي شهده المستشفى الجمعة الماضية اقتصر على الممرات، وتم تشغيل المولدات الاحتياطية.
وأضاف أن سبب الانقطاع يرجع إلى اندلاع حريق محدود بأحد قواطع الكهرباء الداخلية، مؤكدًا عدم صحة الأخبار المتداولة عن عدم تشغيل المولدات الاحتياطية.
ابونايف[ عدد التعليقات: 1491 ] نشر منذ 2 ساعتين
حلوه العماره حقت الصحه بس والله ودي اعرف ليش قاسمينها هههههه