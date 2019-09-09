توضيح من صحة بيشة بشأن انقطاع الكهرباء بالمستشفى

أبها(صدى):

علّقت مديرية الشؤون الصحية ببيشة، على ما تم تداوله عن انقطاع الكهرباء بمستشفى الملك عبدالله في بيشة.

وأكد المتحدث الرسمي لصحة ييشة علي آل بخيتان، أن الانقطاع الكهربائي الذي شهده المستشفى الجمعة الماضية اقتصر على الممرات، وتم تشغيل المولدات الاحتياطية.

وأضاف أن سبب الانقطاع يرجع إلى اندلاع حريق محدود بأحد قواطع الكهرباء الداخلية، مؤكدًا عدم صحة الأخبار المتداولة عن عدم تشغيل المولدات الاحتياطية.