محاكمة رجل هتك عرض امرأة في البحر

أبو ظبي(صدى):

أمرت النيابة العامة في دبي بإحالة آسيويًا (32 عامًا) إلى محكمة الجنايات؛ على خلفية اتهامه بهتك عرض آسيوية، استغل تواجدها مع صديقتها في البحر

وكانت أشارت المجني عليها في أقوالها إلى أنها كانت برفقة صديقتها تسبح في البحر، وفوجئت بملاحقة المتهم لهما، وبدأ بمضايقتهما، فطلبت منه الابتعاد عنهما أكثر من مرة.

وقالت إنه غطس في المياه وجاء إلى جانبها وتحسس مناطق العفة من جسدها، مما دعاها للصراخ.