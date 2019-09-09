محاكمة رجل هتك عرض امرأة في البحر
أمرت النيابة العامة في دبي بإحالة آسيويًا (32 عامًا) إلى محكمة الجنايات؛ على خلفية اتهامه بهتك عرض آسيوية، استغل تواجدها مع صديقتها في البحر
وكانت أشارت المجني عليها في أقوالها إلى أنها كانت برفقة صديقتها تسبح في البحر، وفوجئت بملاحقة المتهم لهما، وبدأ بمضايقتهما، فطلبت منه الابتعاد عنهما أكثر من مرة.
وقالت إنه غطس في المياه وجاء إلى جانبها وتحسس مناطق العفة من جسدها، مما دعاها للصراخ.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 82099 ] نشر منذ 11 ساعة
مزبن الجاني يرحب به ..
زائر[ عدد التعليقات: 809 ] نشر منذ 10 ساعات
ابو محمد مامعنى كلمة مزبن
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 82099 ] نشر منذ 10 ساعات
حياك الله يااخ زاير ..
.. المزبن هو الملجأ الآمن .. وإن قلت ان المزبن هو الملجأ ، على إطلاقها ، فأنت صح كذالك ..
.. لكن الأصح هو المزبن الآمن .. ولا أظن للجاني ملجأ آمن غير السجن .. كما فطن لذالك أحد المعلقين في السناب شات .. سمعته وجازت لي كلمته جداً جداً ..
,, فاالجاني فيه آمن ، من ان ينال منه غريمه ، فهو تحت تصرف الحكومه والقضاء .. كذا وسلامتك ..
ابونايف[ عدد التعليقات: 1491 ] نشر منذ 2 ساعتين
يمكن شاف شي حلو لا وبعد بالبحر يعني معقم هههههه
,,اااالسحاب’’[ عدد التعليقات: 9074 ] نشر منذ 27 دقيقة
ليته يوم غطس طلع له قرش .وريح الناس من شره-