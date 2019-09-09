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بالصور.. اندلاع حريق بـ4 مزارع بسكاكا

بالصور.. اندلاع حريق بـ4 مزارع بسكاكا
علي القحطاني(صدى):

تمكنت فرق الدفاع المدني بسكاكا من إخماد حريق نشب في أربع مزارع متجاورة بحي المعاقلة بمدينة سكاكا، حيث نتج عن الحادث احتراق عدد80 نخلة غير مثمرة.

‎ وقال المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي إن فرق الدفاع المدني نجحت بفضل الله- في إخماد الحريق بالكامل بمساحة تقدر ٥٠*٧٠متراً مربعاً دون حدوث إصابات أو وفيات ولله الحمد.

‎كما أشاد ” الضويحي ” بجهود الجهات الحكومية المشاركة التي استعانت بها فرق الدفاع المدني متمثلة بالهلال الأحمر ووزارة البيئة والمياه والزراعة ” الإدارة العامة لخدمات المياه ” والجهات الأمنية ” الشرطة والمرور والدوريات الأمنية “.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 3660 ] نشر منذ 2 ساعتين

اللهم اكفينا شر الحرائق والمصائب

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