بالصور.. اندلاع حريق بـ4 مزارع بسكاكا
تمكنت فرق الدفاع المدني بسكاكا من إخماد حريق نشب في أربع مزارع متجاورة بحي المعاقلة بمدينة سكاكا، حيث نتج عن الحادث احتراق عدد80 نخلة غير مثمرة.
وقال المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي إن فرق الدفاع المدني نجحت بفضل الله- في إخماد الحريق بالكامل بمساحة تقدر ٥٠*٧٠متراً مربعاً دون حدوث إصابات أو وفيات ولله الحمد.
كما أشاد ” الضويحي ” بجهود الجهات الحكومية المشاركة التي استعانت بها فرق الدفاع المدني متمثلة بالهلال الأحمر ووزارة البيئة والمياه والزراعة ” الإدارة العامة لخدمات المياه ” والجهات الأمنية ” الشرطة والمرور والدوريات الأمنية “.
ابن البلد[ عدد التعليقات: 3660 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم اكفينا شر الحرائق والمصائب