بالصور.. اندلاع حريق بـ4 مزارع بسكاكا

علي القحطاني(صدى):

تمكنت فرق الدفاع المدني بسكاكا من إخماد حريق نشب في أربع مزارع متجاورة بحي المعاقلة بمدينة سكاكا، حيث نتج عن الحادث احتراق عدد80 نخلة غير مثمرة.

‎ وقال المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي إن فرق الدفاع المدني نجحت بفضل الله- في إخماد الحريق بالكامل بمساحة تقدر ٥٠*٧٠متراً مربعاً دون حدوث إصابات أو وفيات ولله الحمد.

‎كما أشاد ” الضويحي ” بجهود الجهات الحكومية المشاركة التي استعانت بها فرق الدفاع المدني متمثلة بالهلال الأحمر ووزارة البيئة والمياه والزراعة ” الإدارة العامة لخدمات المياه ” والجهات الأمنية ” الشرطة والمرور والدوريات الأمنية “.