نادي « تركي آل الشيخ » يتسبب في انقلاب جماهير « ملقا » على مالكه القطري

طلال الغامدي(صدى):

انقلبت جماهير نادي ملقا الإسباني على رئيس النادي عبد الله بن علي آل ثاني أحد رجال الأسرة الحاكمة في قطر، وذلك بعد خسارة النادي أمام نادي ألميريا الذي يملكه المستشار تركي آل الشيخ.

وانتهت المباراة بفوز ألميريا بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت أول أمس السبت في إطار منافسات دوري الدرجة الثانية الإسباني لكرة القدم.

واعتصمت جماهير نادي ملقا أمام مقر النادي والمطالبة برحيل آل ثاني عن النادي بعد فشله في إدارة النادي وتحقيق آمال الجماهير.