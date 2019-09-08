نادي « تركي آل الشيخ » يتسبب في انقلاب جماهير « ملقا » على مالكه القطري
انقلبت جماهير نادي ملقا الإسباني على رئيس النادي عبد الله بن علي آل ثاني أحد رجال الأسرة الحاكمة في قطر، وذلك بعد خسارة النادي أمام نادي ألميريا الذي يملكه المستشار تركي آل الشيخ.
وانتهت المباراة بفوز ألميريا بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت أول أمس السبت في إطار منافسات دوري الدرجة الثانية الإسباني لكرة القدم.
واعتصمت جماهير نادي ملقا أمام مقر النادي والمطالبة برحيل آل ثاني عن النادي بعد فشله في إدارة النادي وتحقيق آمال الجماهير.
[email protected][ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 5 ساعات
هذا المالك أوصل نادي ملقا إلى الثمانيه الكبار في دول ابطال اوربا ٢٠١٣ ورابع الليجا الاسبانيه ولكن تم حرمانه من اللعب في الدوري الأوربي في العام الي يليه بسبب القانون المالي اللعب النظيف من قبل الاتحاد الأوربي وهو خاضع للإيرادات والنفقات بعدها قلص حجم الإنفاق وتدهور النادي
Black coffee[ عدد التعليقات: 48 ] نشر منذ 4 ساعات
من جرف لدحديرة
فيصل[ عدد التعليقات: 426 ] نشر منذ 1 ساعة
انها من علامات الساعه
حفاة عراه
يتطاولون في البنيان
وقيسوا ع ذلك
يالله رحمتك
وفيه ناس تنتظر حساب المواطن
هههههههههههه