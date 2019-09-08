  • الإثنين 9

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. الديوان الملكي يعلن وفاة الأمير فيصل بن فهد وموعد الصلاة عليه

الديوان الملكي يعلن وفاة الأمير فيصل بن فهد وموعد الصلاة عليه

الديوان الملكي يعلن وفاة الأمير فيصل بن فهد وموعد الصلاة عليه
جدة(صدى):

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

بيان من الديوان الملكي

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي آل سعود، وسيصلى عليه – إن شاء الله – يوم غد الاثنين الموافق 10 / 1 / 1441هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.


5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 82099 ] نشر منذ 10 ساعات

الله يرحمه برحمته الواسعه ويحسن عزاء الأسرة الكريمه .. آمين ,,

[ عدد التعليقات: 809 ] نشر منذ 10 ساعات

الله يرحمه ويدخله فسيح جناته

[ عدد التعليقات: 28473 ] نشر منذ 7 ساعات

رحمه الله

[ عدد التعليقات: 157 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يرحمه ويغفر له ويثبته عند السؤال ويسكنه فسيح جناته ويجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم آمين ..ونتقدم بالعزاء لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين ولأسرة الفقيد وأبناءه ولجميع أفراد الأسرة المالكة الكريمة ونسأل الله أن يعظّم أجرهم ويلهمهم الصبر والسلوان … إنا لله وإنا إليه راجعون

[ عدد التعليقات: 7261 ] نشر منذ 36 دقيقة

إنا لله وإنا إليه راجعون ***
*
الله يرحمه ويغفر له ويغفر لموتى المسلمين ***

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *