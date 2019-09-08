الديوان الملكي يعلن وفاة الأمير فيصل بن فهد وموعد الصلاة عليه
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
بيان من الديوان الملكي
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي آل سعود، وسيصلى عليه – إن شاء الله – يوم غد الاثنين الموافق 10 / 1 / 1441هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 82099 ] نشر منذ 10 ساعات
الله يرحمه برحمته الواسعه ويحسن عزاء الأسرة الكريمه .. آمين ,,
زائر[ عدد التعليقات: 809 ] نشر منذ 10 ساعات
الله يرحمه ويدخله فسيح جناته
ابو عمار[ عدد التعليقات: 28473 ] نشر منذ 7 ساعات
رحمه الله
خالد سلامه عوده[ عدد التعليقات: 157 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحمه ويغفر له ويثبته عند السؤال ويسكنه فسيح جناته ويجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم آمين ..ونتقدم بالعزاء لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين ولأسرة الفقيد وأبناءه ولجميع أفراد الأسرة المالكة الكريمة ونسأل الله أن يعظّم أجرهم ويلهمهم الصبر والسلوان … إنا لله وإنا إليه راجعون
رااايق[ عدد التعليقات: 7261 ] نشر منذ 36 دقيقة
إنا لله وإنا إليه راجعون ***
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الله يرحمه ويغفر له ويغفر لموتى المسلمين ***