حكم اختلاف يوم عاشوراء من بلد لآخر وصيامه بنية قضاء رمضان (فيديو)
أوضح الشيخ عبدالمحسن الزامل، حكم اختلاف يوم عاشوراء من بلد إلى بلد، وكذلك حكم صيامه بنية قضاء شهر رمضان المبارك.
وقال ” الزامل ” ، خلال لقائه ببرنامج ” يستفتونك ” ، إن القاعدة في هذا الباب أن لكل بلدِ رؤيته وهو ما يجري في صيام رمضان.
وأضاف: ” الأفضل صوم يوم عاشوراء بنية قضاء أيام من شهر رمضان، لأن الأولى للإنسان أن يبدأ بالقضاء قبل النوافل ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 82099 ] نشر منذ 10 ساعات
جزاك الله خير وبارك فيك ياشيخ .. آمين ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 43311 ] نشر منذ 10 ساعات
الله يجزاك خير
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 3 ساعات
في عاشوراء نحن نصوم عن الطعام والشراب
والشيعه ياكلون ويشربون ويتمتعون
أحلى ليالي عند الشيعه ليالي عاشوراء
أكل وشرب ورز ولحم ولطم وهقص ومتعه
المعمم حسين الفهيد يتقاضى 60 ألف دورلار لاحياء ليالي عاشوراء
ابو عمار[ عدد التعليقات: 28473 ] نشر منذ 3 ساعات
بالنسبه للي عليه ايام من رمضان فالمفروض يبادر بقضاء الايام بعد العيد مباشرة لانه لا يعلم متى وفاته
اما من صام يوم عاشوراء او يوم عرفه فليس لها علاقه بصيام ما فاده من رمضان
بمعنى انه لا يجمع بين صيام عاشوراء وصيام القضاء فصيام يوم عاشوراء لوحده وصيام العده لوحدها
لا يقول ابي اوفر يوم من ايام العده وفي نفس الوقت ينوي صيام يوم عاشوراء