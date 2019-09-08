حكم اختلاف يوم عاشوراء من بلد لآخر وصيامه بنية قضاء رمضان (فيديو)

نايف السالم(صدى):

أوضح الشيخ عبدالمحسن الزامل، حكم اختلاف يوم عاشوراء من بلد إلى بلد، وكذلك حكم صيامه بنية قضاء شهر رمضان المبارك.

وقال ” الزامل ” ، خلال لقائه ببرنامج ” يستفتونك ” ، إن القاعدة في هذا الباب أن لكل بلدِ رؤيته وهو ما يجري في صيام رمضان.

وأضاف: ” الأفضل صوم يوم عاشوراء بنية قضاء أيام من شهر رمضان، لأن الأولى للإنسان أن يبدأ بالقضاء قبل النوافل ” .