شاهد.. المرشحون لرئاسة تونس يرقصون لكسب أصوات الناخبين

تونس(صدى):

في مشهد مثير للجدل أقبل المرشحون لرئاسة تونس على الرقص والغناء؛ بدلًا من الروتين في الترويج لحملاتهم من خلال الوعود الانتخابية.

وظهر مرشح حزب ” الحراك “ محمد المنصف المرزوقي، خلال جولة بمحافظة بنزرت شمال البلاد، وهو يرقص على أنغام إحدى الأغاني التي تحكي الثورة التونسية، ملبيًا طلب الحاضرين من أنصاره، وفق قوله.

كما قام مرشح التيار الديمقراطي محمد عبو بالغناء في أحد اجتماعات حملته الانتخابية، في لافتة اعتبرت محاولة للخروج عن المألوف، وطريقة جديدة للتواصل مع الجمهور.

وكان مرشح حزب تيار المحبة الهاشمي الحامدي قد اعتمد الطريقة نفسها، حين قال إنه قريب من الشعب ويهتم بمشاكله ويعبّر بالطريقة التي يفهمها ويستحب التعامل بها.