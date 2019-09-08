كوثر الأربش: النسويات بلطجيات (فيديو)

علي القحطاني(صدى):

أوضحت الكاتبة وعضو مجلس الشورى، كوثر الأربش، أن ” نسوية ” ما بعد 2017 لم يعد لها علاقة لها إطلاقًا بحقوق المرأة، وأصبحت ذات توجهات سياسية مشبوهة.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج ” اتجاهات ” ، أن مشكلة الجيل الأول من النسويات السعوديات أنهن مازلن يعتقدن أن النشاط النسوي يجب أن يتم خارج مظلة الدولة، ومصرات على هذا الاتجاه حتى اليوم، أي يروون أن لا تأتي الحقوق عبر طرق شرعية وإنما بمواجهة الدولة ولديهم أجندات وحسابات أخرى.

وقال كوثر الأربش: ” النسوية السعودية فكر فتنوي ” يتبنى حقوق المرأة بشكل ظاهري فقط، وهو بالداخل يعمل على إشعار الآخر بالعار ” ، واصفة إياهن بـ ” بلطجيات الحقوق ” .