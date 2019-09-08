الأمير سعود الفيصل يحبس دموعه أثناء رثاءه الملك عبدالله (فيديو)
أظهر مقطع فيديو مؤثر، كلمات الأمير سعود الفيصل وهو يرثي الملك عبدالله ” رحمهما الله ” في مجلس الشورى.
وأوضح المقطع، التأثر الشديد للأمير سعود الفيصل أثناء الحديث، إذ حبس دموعه وهو ما ظهر في صوته خلال إلقاء الكلمة.
ابوبدر[ عدد التعليقات: 1150 ] نشر منذ 11 ساعة
اللهم ارحم عبدالله بن عبدالعزيز ذلك الانسان الذي حكم بعدل وكان والدا للجميع في الداخل والخارج. اللهم ارحمه واغفر له واسكنه جنة الفردوس الاعلى يارب العالمين. 🤲
حمد الله[ عدد التعليقات: 85 ] نشر منذ 10 ساعات
رحم الله الملك عبدالله ورحم الله الأمير سعود فقد ابكيتونا دهر من الزمن فلن ننساكم ما حيينا فقد قدمتم كل ما من شأنه رفعت كلمة لا اله الا الله وان محمد رسول الله والعمل بمقتضاها وكذلك رفعت شعبكم والشعوب العربيه والاسلاميه رحمكم الله رحمة واسعه
حابس حابس[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 2 ساعتين
تدا مهوب زين حبس الدموع مره يعني اذا تعود الواحد عليه بعض المرات يصير رذاذ
بدر[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 56 دقيقة
الله يرحمك يابو متعب
ويرحم سعود الفيصل
وجميع المسلمين