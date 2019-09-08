الأمير سعود الفيصل يحبس دموعه أثناء رثاءه الملك عبدالله (فيديو)

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو مؤثر، كلمات الأمير سعود الفيصل وهو يرثي الملك عبدالله ” رحمهما الله ” في مجلس الشورى.

وأوضح المقطع، التأثر الشديد للأمير سعود الفيصل أثناء الحديث، إذ حبس دموعه وهو ما ظهر في صوته خلال إلقاء الكلمة.