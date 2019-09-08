المالية تعلن صدور نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد

علي القحطاني(صدى):

استحدث نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد أساليب تعاقد جديدة تعزز التنافسية، وتسهم في تحسين البيئة الاستثمارية.

ويهدف النظام، إلى تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالأعمال والمشتريات الحكومية، وتحقيق أفضل قيمة للمال العام عند التعاقد على الأعمال والمشتريات، تعزيز النزاهة والمنافسة وتحقيق المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص، وضمان الشفافية في جميع إجراءات الأعمال والمشتريات، وتعزيز التنمية الاقتصادية.

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