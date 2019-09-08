حماية المستهلك : يمدد ضمان الأجهزة الكهربائية في هذه الحالة

علي القحطاني(صدى):

أكدت جمعية حماية المستهلك، على أن ضمان الأجهزة الكهربائية لايقل عن سنتين وفي حال تأخر الوكيل بتحديد موعد للصيانة يمدد الضمان بمدة التأخير.

وقالت الجمعية إنه لايحق للوكيل طلب مقابل مادي عندما يكون العطل فترة سريان الضمان وفي هذه الحالة يمدد الضمان بمدة التأخير وفي حال رفض الوكيل لإجراء الصيانة أو استبدال الجهاز يمكن تقديم بلاغ للمركز.

وأضافت : ضمان الأجهزة الكهربائية لايقل عن سنتين وينصح دائمًا بالاحتفاظ بالضمان والتأكد من تاريخ نهايته.