شاب يعترف بمحاولة اغتصاب طفلة

القاهرة(صدى):

اعترف شاب في الـ16 من عمره، بمحاولة اغتصاب فتاة أُعجب بها وهي في طرقها لحضور درس خصوصي في منطقة زراعية بمحافظة الشرقية في مصر.

وأوضح المتهم أنه أثناء مروره بمنطقة زراعية شاهد الطالبة آلاء وهي تسير بمفردها في الطريق، ليأتي في ذهنه فكرة اغتصابها بعد التهديد، إذ جذبها من ملابسها لإدخالها أرض زراعية لكنها قاومته وتمكنت من الفرار.

وأكدت آلاء الطالبة في الصف الثالث الإعدادي في التحقيقات، أنها كانت تتوجه لدرس في قرية مجاورة، وتفاجأت بمحاولة اعتراض طريقها والاعتداء عليها جنسيًا داخل زراعات الذرة، لكنها قاومته ولم يتمكن من الاقتراب منها.

وأضافت أنه كلما قاومته، ظل يوجه لها ضربات مبرحة بالعين والوجه؛ مما تسبب فى إصابتها بكدمات شديدة وسحجات بالوجه وتورم بالعنين، فيما تم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة.