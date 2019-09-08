بعد تعادلة مع الرياض:نادي السد من نعجان يواصل استعداداته لدوري الدرجة الثانية

الخرج(صدى):

ضمن إستعداده لمنافسات دوري الدرجة الثانية ، واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد تمارينه مساء اليوم الأحد على ملاعب النادي في نعجان بقيادة المدير الفني للفريق، والذي عمد إلى تكثيف التمارين اللياقية و تقوية العضلات ، عقب المجهود الذي بذلة اللاعبين خلال مباراة الرياض الودية. و تخلل الحصة التدريبه تطبيق عدد من الجمل التكتيكية فرضها المدير الفني على منتصف الملعب.

من جهتة اكد رئيس النادي الاستاذ إبراهيم الطليان على متابعتة و أعضاء مجلس الإدارة، و دعم الفريق في إستعداده لهذا الموسم و قال : حرصنا على تدعيم الفريق بعناصر أجنبيه مميزة ، إضافة الى لاعبين إثنين من فئة المواليد، كما تقرر أن يخوض الفريق الفترة القادمة عدة مباريات ودية ، بالاضافة الى اقامة معسكر للفريق حتى يصل لأقصى مراحل الجاهزية مع إفتتاح مباريات الدوري شهر صفر المقبل، متمنيا أن تتكلل هذه الجهود بالصعود لدوري الدرجة الأولى .