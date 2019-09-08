الكهرباء تباشر انقطاع التيار في جازان إثر العاصفة الرعدية

تركي السالم(صدى):

كشفت الشركة السعودية للكهرباء، أن فرق الصيانة الميدانية تباشر أعمال الصيانة الوقائية والأعطال، وعلى أهبة الاستعداد لأي طارئ، في مواقع متعددة من منطقة جازان التي تتعرض لأمطار غزيرة.

يأتي ذلك بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت على جازان، والعاصفة الرعدية التي تعرضت لها، ما أدى إلى سيل الأودية.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الجميع بأخذ الحيطة والحذر، وذلك لما تشهده المنطقة من هطول أمطار رعدية ورياح نشطة على محافظات المنطقة .

كما أهابت المديرية بالجميع بأخذ الحيطة والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الاودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول .

وأكدت المديرية أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء لما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.