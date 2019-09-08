طفلة تلاعب أفعى ضخمة دون خوف

الإثنين 9
سبتمبر
خلي بالك خلي بالك ,,
معروف هذا النوع انه اليف مره
تصدقون ان هذا النوع وهو صغير وما بعد تعود على مسك الانسان له يكون شرس ويهاجم وبمجرد ما يمسكه الانسان ويمسح عليه شوي شوي يبصح هادي مره ولا يكون له اي رد فعل شرس
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 82099 ] نشر منذ 9 ساعات
خلي بالك خلي بالك ,,
زائر[ عدد التعليقات: 3471 ] نشر منذ 9 ساعات
معروف هذا النوع انه اليف مره
تصدقون ان هذا النوع وهو صغير وما بعد تعود على مسك الانسان له يكون شرس ويهاجم وبمجرد ما يمسكه الانسان ويمسح عليه شوي شوي يبصح هادي مره ولا يكون له اي رد فعل شرس