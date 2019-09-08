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  3. طفلة تلاعب أفعى ضخمة دون خوف

طفلة تلاعب أفعى ضخمة دون خوف




2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 82099 ] نشر منذ 9 ساعات

خلي بالك خلي بالك ,,

[ عدد التعليقات: 3471 ] نشر منذ 9 ساعات

معروف هذا النوع انه اليف مره
تصدقون ان هذا النوع وهو صغير وما بعد تعود على مسك الانسان له يكون شرس ويهاجم وبمجرد ما يمسكه الانسان ويمسح عليه شوي شوي يبصح هادي مره ولا يكون له اي رد فعل شرس

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