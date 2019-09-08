قبل مواجهة الفيحاء.. مران الهلال يقتصر على 8 لاعبين

ماجد محمد(صدى):

شارك 8 لاعبين فقط في مران الهلال، اليوم الأحد، قبل مواجهة الفيحاء السبت الموافق 14 سبتمبر في إطار مباريات الجولة الثالثة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

واللاعبين المشاركين هم: الفرنسي جوميز، والإيطالي جيوفينكو، والبرازيلي إدواردو، والسوري عمر خربين، والكوري جانج هيون سو والكولومبي جوستافو كويلار، والحارسان المحليان نواف الغامدي ويزن جاري.

وشهدت التدريبات تطبيق مراناً لياقياً وفنياً في مقر النادي تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة مدرب الفريق الروماني رافان لوشيسكو.

وكان الروماني لوشيسكو قد منح اللاعبين المحليين في الفريق إجازة عن تدريبات اليوم، مستثنياً السداسي الأجنبي من الإجازة.