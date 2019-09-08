السجن لموظف حاول استدراج مُراجعة لشقته في الـ ١٢ ليلاً
تعرّضت امرأة لديها مشغل نسائي إلى عملية مساومة من قبل موظف حكومي، تتمثل في أن تحيي معه ليلة ماجنة هو وأصدقائه؛ كي ينهي لها معاملة، إلا أن المرأة أبلغت الجهات المعنية وتم القبض عليه متلبسًا.
وتفصيلًا، فوجئت المرأة بأن موظف حكومي وعدها بإنهاء معاملتها مقابل حضورها معه لسهرة أعدّها لذلك، وفيها مسكر وحشيش وبنات وشباب، لتقرر المرأة إبلاغ هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالأمر.
ونسّقت هيئة الأمر بالمعروف في مكة المكرمة، مع المرأة لمسايرة الموظف لمعرفة مبتغاه، وبالفعل تواصل معها وأوضح أنه يريدها لتحضر في إحدى الشقق لإقامة سهرة ليلية.
وقامت المرأة بالتواصل مع الهيئة مرة أخرى، وذكرت ما حدث معه ثم اتصلت به هاتفيًا بمسمع من أعضاء الهيئة وحدد معها موعدًا في الشقة المتواجدة خلف مطعم البيك وذلك عند الساعة الـ12 ليلًا.
وانتقل أعضاء الهيئة إلى الموقع المذكور للتحري والتثبت، وعند وصول المرأة إلى باب العمارة كان الموظف ينتظرها وأخذها وصعد بها إلى الدور الرابع.
وتابع أعضاء الهيئة، الموظف والمرأة، ووجدوا باب الشقة مفتوحًا والرجل متجه إلى الداخل، فتم القبض عليه متلبسًا بجرمه، ليتضح أنه له عدة علاقات أخرى مع فتيات استغلهن بسبب عمله الوظيفي.
وفرزت أوراق مستقلة بكتاب دائرة التحقيق في جرائم الوظيفة وتمت معالجتها وإحالتها إلى المحكمة الجزائية، ومن ثم توجيه الاتهام للموظف باستغلال نفوذه الوظيفي لمصلحة شخصية في خارج الدائرة بصفته موظفًا، عندما عاكس المرأة وذلك وفقًا لعدد من الأدلة كالتسجيل الصوتي والرسائل الموجودة في هاتفه واعترافه نفسه.
وقضت المحكمة، على المتهم بالسجن لمدة عام تحسب من مدة إيقافه على ذمة القضية وتغريمة مبلغ ألف ريال وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف.
جدير بالذكر، أن جرائم استغلال النفوذ حدد لها النظام في المملكة عقوبات محددة، وهي السجن لعشر سنوات كحد أعلي و٢٤ ساعة كحد أدنى، وغرامة مالية تبدأ من ١ ريال في الحد الأدنى ومليون ريال كحد أعلى للجريمة.
وأوضحت الإدارة القانونية لـ ” صدى ” ، أن الحكم الصادر المشار إليه في مدونة الأحكام والمبادئ الجزائية بديوان المظالم يقع تحت جرائم الرشوة وفق ما حددت المادة الخامسة التي نصت على:
كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو على وظيفة أو خدمة أو مزية من أي نوع، يعد مرتشياً ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام.
وتعد هذه الجريمة ليست رشوة حقيقية لكنها صورة من صور الرشوة الحكمية، حيث تتمثل مواطن الاختلاف مع جريمة الرشوة في إنها تتضمن عنصر الاتجار بأعمال الوظيفة التي يقوم بها الموظف، وهو الأساسي في تجريم فعل المرتشي، بينما استغلال النفوذ اتجار في سلطة حقيقية أو موهومة للموظف غير المختص بالعمل المطلوب.
كما تختلفان من جهة الغرض من الجريمة، ففي الرشوة الغرض هو أداء الموظف لعمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات الوظيفة، أما في جريمة استغلال النفوذ فهو مجرد استعمال ما له من نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول على مزية.
القرني………. قاآآآآهرهم 😎👍[ عدد التعليقات: 52337 ] نشر منذ 8 ساعات
حسبي الله ونعم الوكيل
القرني………. قاآآآآهرهم 😎👍[ عدد التعليقات: 52337 ] نشر منذ 8 ساعات
البنت طلعت كفو
وبلغت في هذا الحقير
لكن غيرها كثير تسكت وماتعلم
الي مثل هذا يستغل سلطته في اغواء الفتيات
يستحق السيف وتطيرون رقبته
علشان يصير عبره لكل من تسول له نفسه يخون الامانه
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 43310 ] نشر منذ 8 ساعات
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ابن البلد[ عدد التعليقات: 3651 ] نشر منذ 8 ساعات
الف ريال شويه عليه المفروض أكثر ليكون عبرة لمن لايعتبر
ابو محمد ✌[ عدد التعليقات: 87 ] نشر منذ 8 ساعات
الله يعيدكم يا اسود اهل السنة والجماعة والله إن بعدكم لهلاك الأمة
الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ
موكلي[ عدد التعليقات: 1501 ] نشر منذ 7 ساعات
قصة قديمة حصلت قبل عدة سنوات مضت احد لشباب من ضعاف النفوس شاهد فتاة جميلة في الفيلا المقابلة لمنزله راقبها واستطاع كتابة رقم جواله في ورقة والصقها في الزجاج الجانبي لسيارة أهل الفتاة وأثناء خروجها الصباح للذهاب للجامعة انتبهت للورقة وابلغت اخوانها بذلك المهم قالو لها استدرجيه واجعلي باب الفيلا مفتوح المهم حضر الشاب بعد منتصف الليل ودخلا الفيلا وعينك ماتشوف النور 4 وحوش من اخونها انقضو عليه ضرب وشحط سالت دمائه وتكسرت عظامه و هرب منهم وهو في حاله يرثي لها
مغابش[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 7 ساعات
قضية عدلية تدرس صراحة
ما زادها روعة الشرح القانوني للقضية والذي استند عليه القاضي وخرج بحكمه برغم اني كنت اشوف انه مخفف، الا ان الشرح افادني بعد عرض نص النظام والعقوبة
زائر[ عدد التعليقات: 809 ] نشر منذ 6 ساعات
ياموكلي تجيب قصه من راسك
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 82098 ] نشر منذ 6 ساعات
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
,, مقرود وطاح بشر اعماله .. هذه خطوات الشيطان ..
همزة ولمزة[ عدد التعليقات: 90 ] نشر منذ 4 ساعات
منسوبي الهيئة تدخلوا دون التنسيق مع شرطة مكة وداهموا الشقة وتجاوزوا التعليمات الصادرة لهم وتحدوا القرار . والقرار هنا لشرطة مكة بالمداهمة حسب ماجاء بالقرار والتعليمات . تجاوز وتحدي !!!
ابو عمار[ عدد التعليقات: 28465 ] نشر منذ 1 ساعة
كما تختلفان من جهة الغرض من الجريمة، ففي الرشوة الغرض هو أداء الموظف لعمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات الوظيفة، أما في جريمة استغلال النفوذ فهو مجرد استعمال ما له من نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول على مزية.
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بصراحه شي مضحك بشكل كبير هذا التفسير
المفروض لا يكون ثمة فرق بين من اخذ رشوة ماديه او معنويه او رشوة جنسيه مقابل انهاء معامله لاي شخص .
بالنسبه للموظف فهو غبي بشكل كبير
عادة الموظف الحكومي اللي يتعامل بالرشوه لا يطلبها من الشخص صاحب المعامله بل يكون عنده و سيط يطرح او يعرض خدماته على صاحب المعامله فان قبل صاحب المعامله اخذ الرشوة منه واعطاها للموظف لينهي معاملته
وهذا الاهبل بما ان عنده علاقات مع فتيات كما جاء في التقرير فكان من المفروض انه استغل احدعن لتواصل مع المراءه لمعرفة مدى تجاوبها او رفضها لما تقترحه عليها الوسيط ولا يكون للموظف اي اتصال بها يدينه وحتى لو حصل اتصال منها فيتكلم معها نظاميا وبكل ادب واحترام لكي لا يقع في المصيده
اما ان يعرض عليها خدماته مباشرة مقابل ليلة حمراء تقضيها معه فهذا خطاء كبير ينم على غباء الموظف
بالنسبه للحكم عليه بسنه سجن ولم يذكر انه تم اعفاءه من عمله ولم يغرم مبلغا ماليا كبير فهذا الحكم فيه ريبه وتحايل على القانون بطريقه مفبركه
عبدالله[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 46 دقيقة
افصلوا بين الجنسين واجعلوا الموظفات ينهين معاملات النساء والموظفين ينهون معاملات الرجال والحافظ الله تعالى.