ريال مدريد يستقبل نبأ صادم حول لوكا

ماجد محمد(صدى):

واصلت الإصابات ملاحقة لاعبي ريال مدريد؛ ليجد النادي الإسباني نفسه في مأزق خلال الموسم الجاري.

وأٌصيب مهاجم الريال الصربي لوكا يوفيتش أثناء تواجده مع منتخب بلاده البرتغال في التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا 2020.

تعرض نادي ريال مدريد الإسباني لضربة جديدة بعد إصابة مهاجمه الصربي لوكا يوفيتش في مباراة منتخب بلاده مع البرتغال في التصفيات المؤهلة لأمم أوربا 2020، السبت.

وسيتم استبعاد اللاعب من مواجهة صربيا المقبلة بالتصفيات أمام لوكسمبورغ، والمقررة بعد غدٍ الثلاثاء.

وضرب الإصابات لاعبي ريال مدريد من قبل بداية الموسم الحالي، حيث أُصيب فيرلاند ميندي وايدين هازارد وإبراهيم دياز وماريانو دياز، في حين يغيب ماركو أسينسيو لإصابته بالرباط الصليبي.