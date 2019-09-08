شاهد.. أفيال غاضبة تُحول مهرجان إلى بحر دماء

كولمبو(صدى):

حولت أفيال ثائرة مهرجان سنوي في سريلانكا إلى مآساة فغيرت مشاهد الفرحة بأخرى مرعبة.

وثار فيلان في المهرجان ودهسا حشدا من الناس، مما أسفر عن إصابة 17 شخصا على الأقل.

ووقع الحادث خلال إحدى أكثر المناسبات السنوية بهجة في سريلانكا، في ساعة متأخرة ليل السبت.

وأظهرت لقطات تلفزيونية أحد الفيلين يهرب من مجموعة من الناس قبل أن يدهس مارة في طريقه.