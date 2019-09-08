شاهد.. أفيال غاضبة تُحول مهرجان إلى بحر دماء
حولت أفيال ثائرة مهرجان سنوي في سريلانكا إلى مآساة فغيرت مشاهد الفرحة بأخرى مرعبة.
وثار فيلان في المهرجان ودهسا حشدا من الناس، مما أسفر عن إصابة 17 شخصا على الأقل.
ووقع الحادث خلال إحدى أكثر المناسبات السنوية بهجة في سريلانكا، في ساعة متأخرة ليل السبت.
وأظهرت لقطات تلفزيونية أحد الفيلين يهرب من مجموعة من الناس قبل أن يدهس مارة في طريقه.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 82099 ] نشر منذ 11 ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
,, الوحوش ماتنتروض لو صبر لبعض الوقت ، لازم يرجع لغريزته ,,
مهوي[ عدد التعليقات: 1028 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا فيل مو وحش 🙂