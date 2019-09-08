10 فوائد مذهلة لزيت السمسم .. الحماية من السرطان
زيت السمسم من الزيوت الطبيعية التي تستخدم في الطهي ومستحضرات التجميل، ويحتوي على العديد من الفوائد الصحية للجسم والشعر والبشرة.
ويمتاز زيت السمسم باحتوائه على أحماض أوميجا 3 الدهنية ومضادات الأكسدة والفيتامينات والألياف الغذائية، وتتمثل فوائد زيت السمسم في التالي:
1- مضادات الأكسدة
يحتوي على نسب عالية من مضادات الأكسدة التي تعمل على محاربة الشيخوخة وتأخير ظهور التجاعيد وأعراض التقدم بالعمر.
2- التخلص من السموم
يساعد زيت السمسم الجسم في التخلص من السموم؛ لاحتوائه على مركب السيسامين الذي يساعد الكبد على القيام بوظائفه في التخلص من السموم والمواد الضارة.
3- زيادة فاعلية أدوية السكري
يساعد زيت السمسم على زيادة فاعلية أدوية السكري من النوع الثاني، من خلال المواظبة على تناول ملعقة منه قبل تناول الأدوية.
4- العناية بالبشرة
يحتوي على فيتامين هـ وفيتامين ب، ما يساعد على تخفيف أضرار البشرة الناتجة عن أشعة الشمس الضارة من تصبغات جلدية وحبوب.
5- التهاب المفاصل الروماتويدي
يمتاز زيت السمسم باحتوائه على النحاس الي يزيد من إنتاج الكولاجين في الجسم، ما يوفر المرونة والقوة للأوعية الدموية والعظام والمفاصل.
6- الحفاظ على الأسنان
زيت السمسم فعال للحفاظ على صحة الفم، وحماية الأسنان من التسوس والتهابات اللثة، بالإضافة إلى محاربة بكتيريا الفم.
7- قشرة الرأس
يحمي فروة الرأس من الالتهابات ويساعد في التخلص من القشرة المزعجة الناتجة عن الحر وارتفاع درجات الحرارة.
8- خفض ضغط الدم
يساعد زيت السمسم في خفض مستويات الصوديوم في الجسم، ما يساعد في خفض ضغط الدم.
9- الوقاية من الهشاشة والصداع
يعد زيت السمسم دهان مثالي للتخلص من آلام الصداع ومنه هشاشة العظام والتقليل منها، لاحتوائه على نسب كبيرة من الكالسيوم.
11- الوقاية من السرطان
يمتاز زيت السمسم ياحتوائه على ” فيتات ” وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تعمل على مكافحة الخلايا السرطانية وإبطاء نموها.
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