10 فوائد مذهلة لزيت السمسم .. الحماية من السرطان

أميرة خالد(صدى):

زيت السمسم من الزيوت الطبيعية التي تستخدم في الطهي ومستحضرات التجميل، ويحتوي على العديد من الفوائد الصحية للجسم والشعر والبشرة.

ويمتاز زيت السمسم باحتوائه على أحماض أوميجا 3 الدهنية ومضادات الأكسدة والفيتامينات والألياف الغذائية، وتتمثل فوائد زيت السمسم في التالي:

1- مضادات الأكسدة

يحتوي على نسب عالية من مضادات الأكسدة التي تعمل على محاربة الشيخوخة وتأخير ظهور التجاعيد وأعراض التقدم بالعمر.

2- التخلص من السموم

يساعد زيت السمسم الجسم في التخلص من السموم؛ لاحتوائه على مركب السيسامين الذي يساعد الكبد على القيام بوظائفه في التخلص من السموم والمواد الضارة.

3- زيادة فاعلية أدوية السكري

يساعد زيت السمسم على زيادة فاعلية أدوية السكري من النوع الثاني، من خلال المواظبة على تناول ملعقة منه قبل تناول الأدوية.

4- العناية بالبشرة

يحتوي على فيتامين هـ وفيتامين ب، ما يساعد على تخفيف أضرار البشرة الناتجة عن أشعة الشمس الضارة من تصبغات جلدية وحبوب.

5- التهاب المفاصل الروماتويدي

يمتاز زيت السمسم باحتوائه على النحاس الي يزيد من إنتاج الكولاجين في الجسم، ما يوفر المرونة والقوة للأوعية الدموية والعظام والمفاصل.

6- الحفاظ على الأسنان

زيت السمسم فعال للحفاظ على صحة الفم، وحماية الأسنان من التسوس والتهابات اللثة، بالإضافة إلى محاربة بكتيريا الفم.

7- قشرة الرأس

يحمي فروة الرأس من الالتهابات ويساعد في التخلص من القشرة المزعجة الناتجة عن الحر وارتفاع درجات الحرارة.

8- خفض ضغط الدم

يساعد زيت السمسم في خفض مستويات الصوديوم في الجسم، ما يساعد في خفض ضغط الدم.

9- الوقاية من الهشاشة والصداع

يعد زيت السمسم دهان مثالي للتخلص من آلام الصداع ومنه هشاشة العظام والتقليل منها، لاحتوائه على نسب كبيرة من الكالسيوم.

11- الوقاية من السرطان

يمتاز زيت السمسم ياحتوائه على ” فيتات ” وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تعمل على مكافحة الخلايا السرطانية وإبطاء نموها.